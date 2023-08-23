Школу на улице Пашуковской в Ярославле сдадут до конца года

Школу на улице Пашуковской в Ярославле сдадут к концу этого года. Фото: Мэрия Ярославля

Школу на улице Пашуковской в Ярославле сдадут к концу этого года, сообщает мэрия города.

- Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца 2023 года в соответствии с заключенным соглашением между министерством просвещения РФ и правительством Ярославской области. Мэрия Ярославля принимает все возможные меры для завершения строительства и ввода в эксплуатацию в максимально короткие сроки, - сказали в городской администрации.

Школу на улице Пашуковской должны были сдать еще осень прошлого года, но сроки постоянно переносились. В образовательное учреждение набрали учеников первых классов, но они начало своего первого учебного года проведут в школе №60. Классы со второго по одиннадцатый начнут комплектовать лишь после того, как образовательное учреждение введут в эксплуатацию.