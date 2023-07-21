В Ярославле школу на улице Пашуковской планируют достроить к 1 сентября. ФОТО: скриншот из видео Артема Молчанова ВКонтакте

В Ярославле школу на улице Пашуковской планируют достроить к 1 сентября. Об этом сообщил мэр города Артем Молчанов. Сейчас два верхних этажа здания готовы уже на 90%, в классах вешают доски, а на следующей неделе туда привезут мебель. Активно идут работы на первом и втором этажах будущего учреждения. Помимо этого, подрядчик занимается двором школы, обустраивая там пешеходные дорожки и футбольное поле.

В первой половине августа строительные работы должны завершиться.

- Мы стремимся к запуску нового здания школы к 1 сентября. Уже набраны первые классы и учителя начальной школы, - отметил мэр Ярославля. - Есть и запасной план. По нему учебный год первоклассники начнут на базе школы №60. Она находится также в Дзержинском районе, неподалеку от строящегося здания. А после запуска в эксплуатацию новой школы ученики сразу же переедут в новые классы на улице Пашуковской.