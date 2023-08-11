Первоклассники из школы на Пашуковской в Ярославле начнут учиться в школе №60

Ученики из новой школы начнут учиться в школе №60. Фото: Мэрия Ярославля

Новую школу №92 на улице Пашуковской в Ярославле достроят к 1 сентября, потом начнется процедура лицензирования. Поэтому первоклассники, прикрепленные к данному образовательному учреждению, начнут учебный год в школе №60.

- Решили применить запасной план.Он заблаговременно подготовлен мэрией. Первоклассники начнут учиться на базе школы №60, которая находится неподалеку. Там сейчас завершается ремонт первого этажа, где и расположатся ученики. Для удобства детей и родителей организуем автобус от 92-й школы до школы №60. Сейчас его маршрут ДГХ согласовывает с ГИБДД, - сообщили мэр Ярославля Артем Молчанов.

После того, как завершатся все работы с документацией, первоклассники переедут в новое здание. После завершения строительных работ начнется комплектование 2-11 классов.

Сейчас готовность школы №92 составляет 85-87%. На верхних этажах идет сборка мебели, оборудование уже установлено.