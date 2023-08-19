В Рыбинске два водителя госпитализированы после аварии на мосту

19 августа в Рыбинске на улице Максима Горького произошло серьезное ДТП. ФОТО: группа "Рыбинск | ДТП | ЧП" ВКонтакте

Около полудня 19 августа в Рыбинске на улице Максима Горького произошло серьезное ДТП. В аварии пострадали два человека.

По предварительной информации, 50-летний водитель "Шкоды" не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение. После автомобиль отбросило на встречную полосу, где он врезался в "Лифан", которым управляла 35-летняя женщина.

- Водители "Шкоды" и "Лифана" госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего

В Ярославской области в аварии погибла женщина-водитель.