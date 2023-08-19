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НовостиПроисшествия19 августа 2023 13:04

В Ярославской области в аварии погибла женщина-водитель

В Большесельском районе в ДТП разбилась 34-летняя женщина
Полина Вачнадзе
Около 6 часов утра 19 августа в Большесельском районе произошло ДТП.

Около 6 часов утра 19 августа в Большесельском районе произошло ДТП.

Фото: Сергей ГАПОН

Около 6 часов утра 19 августа в Большесельском районе на дороге Киндяки - станция Лом - Большое село произошло ДТП. 34-летняя женщина, которая сидела за рулем "Форда Мондео", не справилась с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась.

- Водитель иномарки скончалась на месте аварии до приезда скорой помощи. Пассажир автомобиля, 37-летний мужчина, госпитализирован, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.