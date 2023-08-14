В подъезде дома на улице Менделеева в Переславле нашли зарезанного мужчину

Днем 11 августа в подъезде дома на улице Менделеева в Переславле-Залесском был обнаружен окровавленный труп мужчины. Фото: СУ СКР по Ярославской области

Днем 11 августа в подъезде дома на улице Менделеева в Переславле-Залесском был обнаружен окровавленный труп мужчины. Подозреваемого в убийстве сотрудники полиции задержали по горячим следам. Им оказался 45-летний житель Переславского района, знакомый убитого.

По информации источника КП-Ярославль, что между ним и потерпевшим возник конфликт на почве ревности. Подозреваемый выгнал приятеля из квартиры своей сожительницы, конфликт продолжился на лестничной клетке и закончился поножовщиной.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фигуранту дела предъявлено обвинение, по решению суда он заключен под стражу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Жителя Ярославля подозревают в убийстве матери и дочери из Иванова.