Жителя Ярославля подозревают в убийстве матери и дочери из Иванова

Ярославца задержали по подозрению в убийстве двух женщин в Иванове. ФОТО: УМВД по Ивановской области

Жителя Ярославля задержали по подозрению в убийстве двух женщин 85 и 43 лет - матери и дочери. 11 августа их тела с многочисленными колото-резаными ранами на шее нашли в квартире на улице Красных Зорь в Иванове. Обнаружила трупы родственница погибших, которая забеспокоилась из-за того, что мать с дочерью долго не выходили на связь.

- В Иваново 44-летний фигурант приехал, чтобы встретиться с 43-летней женщиной, с которой он познакомился по Интернету, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Личность предполагаемого преступника установили полицейские. Сегодня же его задержали у него дома, в Ярославле - из Иваново он быстро уехал. В квартире мужчины нашли вещи погибших, среди которых ноутбук, планшет, недорогие телефоны.

Известно, что ранее ярославец уже был судим. В колонию он попал за убийство, совершенное в Архангельске.

- Фрунзенским межрайонным следственным отделом города Иваново возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области. - С подозреваемым проводятся следственные действия.