В Ярославле продолжается бесплатная стерилизация бездомных кошек и собак

Ярославская ветеринарная клиника проводит бесплатную стерилизацию и вакцинацию бездомных животных. Фото: Иван ВИСЛОВ

Каждую третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных (International Homeless Animals Day). Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных. Организация выступила с этим предложением в 1992 году, начинание поддержали зоозащитные организации разных стран.

Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных, рассказать максимальному количеству людей об их трагической судьбе. По всему миру в этот день проходят просветительские и благотворительные мероприятия, средства, собранные на них, идут в помощь бездомным животным - в первую очередь, конечно, собакам и кошкам.

Также этот день - хороший шанс найти хозяина для беспризорного пса или кота. Одна из задач Дня бездомных животных - пробудить у владельцев зверей сознательное отношение к своей роли, с тем, чтобы предотвратить пополнение рядов бездомных кошек и собак за счет неконтролируемого размножения домашних питомцев. С этой же целью некоторые ветеринарные клиники в этот день проводят стерилизацию кошек и собак на бесплатной основе.

Ярославская ветеринарная клиника «Миллион друзей» проводит бесплатную стерилизацию и вакцинацию бездомных животных. Акция продлится до 31 декабря 2023 года. Но если лимит закончится раньше, то и акция завершится досрочно.

Стерилизация - это самый гуманный способ решения проблемы бездомных животных, а вакцинация - способ предотвращения инфекционных заболеваний, - говорят организаторы.

Бесплатную вакцинацию и стерилизацию бездомных кошек и собак делают по двум адресам:

- Ярославль, улица Папанина, 5а;

- Ярославль, улица Лисицына, 38

Акция проводится благотворительным фондом «Жизнь дана на добрые дела», при поддержке Фонда Президентских грантов на развитие гражданского общества.