Глава Рыбинска встретится с жителями Веретья

Очередная встреча Дмитрия Рудакова с рыбинцами назначена на 16 августа. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске продолжается серия выездных встреч главы города Дмитрия Рудакова и представителей органов исполнительной власти с местными жителями. Очередная встреча назначена на 16 августа. Она пройдет в филиале библиотеки №9 по адресу: улица Расторгуева, дом 2. Начало – в 18:00.

Как сообщили в администрации города, рыбинцы могут задать главе вопросы по благоустройству, обсудить проблемы микрорайона и найти пути их решения.

На улице Свободы в Рыбинске установят проекционный пешеходный переход. Его оборудуют рядом педколледжем.