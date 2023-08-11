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НовостиОбщество11 августа 2023 9:34

В Рыбинске установят проекционный пешеходный переход

Первый в Рыбинске проекционный пешеходный переход сделают на улице Свободы у педколледжа
Полина Вачнадзе
В Рыбинске собираются установить первый в городе проекционный пешеходный переход.

В Рыбинске собираются установить первый в городе проекционный пешеходный переход.

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске собираются установить первый в городе проекционный пешеходный переход. Он появится на улице Свободы в районе педагогического колледжа.

- Движение в утренние и вечерние часы здесь оживленное, большой поток студентов и школьников. Сделаем переход более заметным, а значит, безопасным, - сказал глава города Дмитрий Рудаков.

На улице Свободы уже смонтировали консоли для проекторов. Сами проекторы установят после того, как будет заключен контракт.

Современный пешеходный переход в октябре 2020 года сделали у Знаменской башни в Ярославле. Но проработал он недолго. Собственник, чьи средства переход был сделан, решил его демонтировать спустя 2 года.