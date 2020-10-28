В центре Ярославля сделали проекторный пешеходный переход. Скриншот с видео мэрии Ярославля

На улице Комсомольской оборудовали необычный для Ярославля пешеходный переход – проекторный. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава города Владимир Волков.

«Зебру» не нужно наносить на асфальт и ежегодно подновлять, она появляется, когда приходит очередь пешеходов пользоваться дорогой. Два проектора наносят равномерную разметку.

Многим ярославцам идея пришлась по душе, но возник вопрос, будет ли ее видно зимой, в снежной каше.

- Преимущества проектора в том, что он работает от минус 35 до плюс 35 градусов, разметку будет видна и в дождь, и в снег, - пояснил инженер Тимур Закиров.