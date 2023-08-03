Рыбинцам рассказали, как им добраться до дома после празднования Дня города

Вечером 5 августа в Рыбинске пустят дополнительные автобусы.
Фото: Администрация Рыбинска
Вечером 5 августа, после окончания фейерверка в честь Дня города, в Рыбинске пустят дополнительные автобусы.
- Жители Волжского, Копаево, Слипа смогут добраться домой после 22 часов, - пообещали в администрации Рыбинска.
На слип пустят дополнительный автобус №8т. От площади Дерунова он отправится в 22:25. Автобус пройдет по улице Крестовой, улице Ломоносова и улице Герцена, выедет на мост и далее пойдет по своему маршруту.
Автобус №1 уйдет от ПАТП в 22:10. Он проследует по пр.Ленина, улицам Крестовой, Пушкина, Герцена, Бульварной, Максима Горького и лале пойдет своим маршрутом.
Автобус №16 отправится от железнодорожного вокзала в 23:00.
Отправление автобус №16т от железнодорожного вокзала намечено на 22:10 и 22:30.
Автобус №12 уйдет от ПАТП в 22:00.
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