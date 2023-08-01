Схема движения транспорта в День города Рыбинска

В Рыбинске 5 августа изменится схема движения общественного транспорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В День города, который Рыбинск отметит в ближайшую субботу, 5 августа, изменится схема движения общественного транспорта.

Автобусы

С 06:30 до 15:00

- №№1, 3, 33 будут следовать в сторону Соборной площади по пр.Ленина, улицам Димитрова, Свободы, Герцена, Бульварная, Максима Горького и далее своим маршрутом. В обратную сторону с путепровода улицы Максима Горького на улицу Герцена;

- №№2 и 10 будут следовать с улицы Фурманова в объезд по улицам Свободы – Герцена – Бульварная и далее своими маршрутами. В обратную сторону с путепровода улицы Максима Горького на улицу Герцена;

- №№6, 9, 12 будут следовать с проспекта Ленина в объезд улицы Крестовой по улицам Димитрова, Свободы, Герцена и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом;

- №15 вместо остановки «Соборная площадь» посадка и высадка пассажиров будет происходить на остановке «Бульварная улица»;

- №25 будет следовать своим маршрутом: ж/д вокзал – улица Пушкина - улица Герцена – улица Бульварная далее по своему маршруту. В обратную сторону с путепровода улицы Максима Горького на улицу Герцена;

- №№16, 16т будут следовать в сторону железнодорожного вокзала по пр. Ленина, улицам Димитрова, Свободы, Герцена, Луначарского и далее своим маршрутом. В обратную сторону этим же маршрутом;

- №8т будет следовать в сторону Заволжья по пр.Ленина, улицам Димитрова, Свободы, Герцена далее на виадук и на мост через реку Волга. При движении с моста следовать через Бульварную улицу. Запланированы остановки: «Поликлиника имени Семашко» и «Бульварная улица»;

- №№101, 111, 158 будут следовать в сторону железнодорожного вокзала по пр. Ленина, улицам Димитрова, Свободы, Герцена, Пушкина и далее своими маршрутами. В обратную сторону этим же маршрутом;

- №179 при движении из п. Юбилейный будут следовать по пр.Ленина, улицам Димитрова, Свободы, Герцена и далее своими маршрутами. В обратную сторону этим же маршрутом.

С 15:00 до 22:15

- №№1, 3, 33 будут следовать в сторону Соборной площади по пр.Ленина, улицам Крестовой, Пушкина, Герцена, Бульварная, Максима Горького и далее своим маршрутом. В обратную сторону с путепровода улицы Максима Горького на улицу Герцена;

- №№2, 10 будут следовать по улицам: Свободы – Крестовая – Пушкина – Герцена – Бульварная и далее своими маршрутами. В обратную сторону с путепровода ул. Максима Горького на ул. Герцена;

- №25 будет следовать своим маршрутом: ж/д вокзал – улица Пушкина – улица Герцена – улица Бульварная далее по своему маршруту. В обратную сторону с путепровода улицы Максима Горького на улицу Герцена;

- №8т будет следовать в сторону Заволжья по пр.Ленина, улицам Крестовая, Пушкина, Герцена далее на виадук и на мост через реку Волга. При движении с моста - через Бульварную улицу. Запланированы остановки: «Поликлиника имени Семашко» и «Бульварная улица».

С 6:30 до 22:15

- №№109, 150, 152, 156, 160, 505, 506 будут следовать в сторону Заволжья по улицам Пушкина и Герцена далее на виадук и на мост через реку Волга. При движении с моста - через Бульварную улицу;

- №№5, 29 будут следовать в объезд Крестовой по улице Герцена далее на виадук и на мост через реку Волга. При движении с моста - через Бульварную улицу. Запланированы остановки: «Поликлиника имени Семашко» и «Бульварная улица».

Троллейбусы

С 6:30 до 15:00

- №1 отменяется;

- №4 будет следовать по улицам Фурманова, Плеханова, ж/д вокзал, улицам Пушкина и Герцена по новой линии, далее по своему маршруту, в обратном направлении так же;

- №6 будет следовать по улице Ворошилова – пр. Революции – улице Фурманова – улице Плеханова – ж/д вокзал – улице Герцена по новой линии, далее по своему маршруту, в обратном направлении так же;

- №5 будет следовать своим маршрутом: ж/д вокзал – улица Пушкина - улица Герцена по новой линии, далее по своему маршруту, в обратном направлении так же.

С 15:00 до 22:15

- №1 будет следовать по улице Крестовая - улице Пушкина – улице Герцена – улице М. Горького далее по своему маршруту. В обратную сторону по тому же маршруту;

- №5 будет следовать пл. Жукова - улице Фурманова – улице Плеханова – ж/д вокзал - улице Пушкина – улице Герцена – улице М. Горького далее по своему маршруту. В обратную сторону по тому же маршруту;

- №4 будет следовать по улице Свободы - улице Крестовая – улице Пушкина – улице Герцена – улице М. Горького далее по своему маршруту. В обратную сторону по тому же маршруту;

- №6 будет следовать по улице Крестовая - улице Пушкина – улице Герцена – улице М. Горького далее по своему маршруту. В обратную сторону по тому же маршруту.

На период ограничения движения по ул. Крестовой троллейбусы будут следовать по улице Герцена на мост ул. Горького мимо сквера.

Электробусы №6 с 6:30 до 15:00 будут следовать в сторону Соборной площади по пр. Ленина, улицам Димитрова, Свободы, Герцена, Бульварная, Максима Горького и далее своим маршрутом. В обратную сторону с путепровода улицы Максима Горького на улицу Герцена.

С 15:00 до 22:15 будут ходить в сторону Соборной площади по пр.Ленина, улицам Крестовой, Пушкина, Герцена, Бульварная, Максима Горького и далее своим маршрутом. В обратную сторону с путепровода улицы Максима Горького на улицу Герцена.

5 августа в 22:25 от остановки «Площадь Дерунова» в сторону Слипа будет организован дополнительный рейс маршрута №8т.