Ярославские энергетики будут представлять область на всероссийском конкурсе высокой социальной эффективности

«Ярэнерго» вошло в число победителей регионального этапа всероссийского конкурса, организованном Минтруда и соцзащиты РФ. ФОТО: ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» стал призером в восьми номинациях регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» по итогам 2022 года, сообщили в пресс-службе компании.

Филиал признан лидером и будет представлять Ярославскую область на федеральном этапе в пяти номинациях:

- «За создание и развитие рабочих мест»;

- «За формирование здорового образа жизни»;

- «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий»; - «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы»;

- «За поддержку работников - многодетных родителей и их детей в организациях производственной сферы».

Энергетики также заняли призовое второе место в номинации «За развитие социального партнерства» и замкнули тройку призеров по направлениям «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» и «За развитие кадрового потенциала».

Всего в региональном этапе конкурса приняли участие 112 организаций из 19 муниципальных районов и городских округов. Победителями стали 23 организации, занявшие 35 призовых мест в 13 номинациях конкурса.

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Его цель – представить общественности опыт российских организаций, реализующих активную политику в решении социальных задач, и содействовать развитию форм социального партнерства в организациях.

- Ярославские энергетики являются постоянными участниками конкурса и регулярно входят в число призеров регионального этапа. Эксперты всегда высоко оценивают комплексный подход филиала к организации труда, уровень поддержки персонала, социальные и экологические инициативы, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.