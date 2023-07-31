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НовостиОбщество31 июля 2023 14:18

Губернатор Ярославской области прокомментировал арест экс-руководителя регионального Фонда капремонта

Роману Гайнутдинову предъявлено обвинение в совершении трех преступлений
Полина Вачнадзе
Правительство Ярославской области проводило собственную проверку деятельности регионального фонда содействия капитальному ремонту МКД.

Правительство Ярославской области проводило собственную проверку деятельности регионального фонда содействия капитальному ремонту МКД.

Фото: Правительство Ярославской области

Бывший директор регионального фонда содействия кпитальному ремонту многоквартирных домов Роман Гайнутдинов арестован по обвинению в совершении нескольких преступлений. По версии следствия, экс-руководитель Фонда злоупотребил своим служебным положением, присвоил имущество по предварительному сговору и причастен к мошенничеству.

Арест чиновника прокомментировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев:

- Правительство Ярославской области в рамках работы по борьбе с коррупцией проводило собственную проверку деятельности регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов за период 2021-2022 годов. Результаты нашей проверки и все материалы по ней уже направлены в следственные органы. Факты проверки подтверждены следственным комитетом и легли в основу возбужденного уголовного дела.

Уголовное дело возбуждено и в отношении заместителя Романа Гайнутдинова Ольги Исайчевой. Ей заочно предъявлено обвинение и вынесено решение о заключении под стражу.