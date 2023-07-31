Губернатор Ярославской области прокомментировал арест экс-руководителя регионального Фонда капремонта

Правительство Ярославской области проводило собственную проверку деятельности регионального фонда содействия капитальному ремонту МКД. Фото: Правительство Ярославской области

Бывший директор регионального фонда содействия кпитальному ремонту многоквартирных домов Роман Гайнутдинов арестован по обвинению в совершении нескольких преступлений. По версии следствия, экс-руководитель Фонда злоупотребил своим служебным положением, присвоил имущество по предварительному сговору и причастен к мошенничеству.

Арест чиновника прокомментировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев:

- Правительство Ярославской области в рамках работы по борьбе с коррупцией проводило собственную проверку деятельности регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов за период 2021-2022 годов. Результаты нашей проверки и все материалы по ней уже направлены в следственные органы. Факты проверки подтверждены следственным комитетом и легли в основу возбужденного уголовного дела.

Уголовное дело возбуждено и в отношении заместителя Романа Гайнутдинова Ольги Исайчевой. Ей заочно предъявлено обвинение и вынесено решение о заключении под стражу.