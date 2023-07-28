Убийце продавщицы из Ростовского района дали пожизненный срок

Жестокое убийство 40-летней продавщицы продуктового магазина в поселке Горный произошло в мае 2022 года. Фото: СУ СКР по Ярославской области

Убийце продавщице из поселка Горный Ростовского района изменили приговор. В апреле неоднократно судимого жителя Пермского края признали виновным в грабеже, разбое, убийстве и иных насильственных преступлениях и приговорили его к 28 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Прокуратура Ярославской области обжаловала данное решение суда.

- В апелляции указано, что суд не учел исключительную опасность для общества осужденного, который ранее судим. Особо тяжкие преступления он совершил после побега из мест отбывания наказания в виду принудительных работ. Таким образом, осужденный является лицом с устойчивыми общественно опасными интересами и поведением, с пренебрежением относится к интересам общества и правам человека, - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд апелляционной инстанции согласился с данными доводами и усилил назначенное пермяку наказание до пожизненного лишения свободы. Отбывать свой срок мужчина будет в колонии особого режима.

Жестокое убийство 40-летней продавщицы продуктового магазина в поселке Горный произошло в мае 2022 года. Преступник потребовал у женщины деньги из кассы и водку. Когда она отказалась дать, что он просит, пермяк ударил женщину ножом. Он забрал из кассы около 3 тысяч рублей и убежал.

Раненая продавщица сумела добраться до соседей. Ей пытались помочь, вызвали скорую помощь, но травмы оказались смертельными.