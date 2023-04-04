В Ярославской области мужчине, который зарезал продавщицу магазина, дали 28 лет колонии

Сегодня, 4 апреля, мужчине вынесли приговор Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ярославской области 48-летний житель Пермского края признан виновным в разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, а также убийстве, сопряженном с разбоем. Сегодня, 4 апреля, мужчине вынесли приговор. Ему дали 28 лет исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что трагедия произошла в мае прошлого года. Тогда злоумышленник, находясь в магазине в поселке Горный Ростовского района, потребовал у продавщицы спиртное и деньги, угрожая при этом ножом. После того, как женщина ему отказала, он несколько раз ударил ее ножом, забрал из кассы деньги и убежал.

- Женщина смогла покинуть помещение магазина и добраться до соседей, где от полученных травм скончалась, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - Благодаря слаженной работе следователя регионального следственного управления и сотрудников УУР УМВД России по Ярославской области, злоумышленник был установлен и задержан в кратчайшие сроки.