В Ярославской области разрешили убить 3 тысячи лосей, 250 медведей и 130 оленей

В Ярославской области подписан указ «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов». Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Ярославской области подписан указ «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов». Согласно этому документу, с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года охотники могут отстрелять 3 116 лосей, 251 медведя, 79 пятнистых и 58 благородных оленей. Как сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования региона, данный уровень планируемой добычи соответствует установленным Минприроды нормативам. Допускается добывать до 20% от учетной численности лосей и до 30% от общего количества оленей и медведей.

- По данным государственного мониторинга в охотничьих угодьях области учтены 41 450 лосей, 1 038 благородных оленей, 662 пятнистых оленя, более 1200 бурых медведей, - говорит и.о. директора департамента Надежда Смирнова.

Добыча охотничьих животных в пределах лимитов позволяет рационально использовать ресурсы животного мира и не нарушает стабильность популяций.

В Ярославской области начали выдавать разрешения на охоту.