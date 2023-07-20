25 июля в регионе стартует сезон охоты с собаками на болотно-луговую дичь. ФОТО: Департамент охраны окружающей среды и природопользования

В Ярославской области начали выдавать разрешения на охоту.

25 июля в регионе стартует сезон охоты с собаками на болотно-луговую дичь, с 5 августа с подружейными собаками можно будет ходить на боровую и полевую дичь. Основной массовый охотничий сезон начнется 19 августа. С этого дня будет разрешено добывать пернатых, в том числе водоплавающих, без собак.

Разрешения на добычу птиц в охотничьих угодьях Ярославской области можно получить следующими способами:

- через портал Госуслуги (выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов);

- в МФЦ;

- в департаменте охраны окружающей среды и природопользования - по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения;

- в департаменте, обратившись лично.

Департамент находится по адресу: Ярославль, улица Свободы,62, кабинеты 511, 515.