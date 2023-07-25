Жителям Ярославля пообещали открыть новую поликлинику взамен закрытой аварийной

Ярославцы просят открыть новую поликлинику. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ярославцы обратились к губернатору региона Михаилу Евраеву с просьбой открыть поликлинику во Фрунзенском районе. В середине июля поликлинику №1, которая находилась на Московском проспекте, закрыли. И теперь пациентам приходится ездить за медицинской помощью на улицу Попова.

- Помогите людям на Выемке. Молодые за час доедут до Попова, а как быть пожилым людям? Район огромный, а врачей не стало, - написали на странице главы региона ВКонтакте.

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области ответили, что поликлиника будет.

- При планировании жилой застройки во Фрунзенском районе мэрии Ярославля рекомендовано предусмотреть на первом этаже жилого многоквартирного дома размещение врачебной амбулатории, площадью 180 кв.м., для размещения четырех кабинетов специалистов, а также кабинетов вакцинации, процедурного, акушерского и функциональной диагностики, - сообщили в ведомстве.

Но даже приблизительные сроки открытия новой амбулатории не назвали.

Поликлиника №1 на Московском проспекте, 43/10 была закрыта экстренно закрыта 15 июля. По результатам инженерного обследования конструкций здание было признано аварийным.