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НовостиОбщество25 июля 2023 7:34

В Рыбинске планируют сделать дороги-дублеры

Глава города поручил начать разработку проектов
Полина Вачнадзе
В Рыбинске планируют сделать дороги-дублеры для важных транспортных артерий.

В Рыбинске планируют сделать дороги-дублеры для важных транспортных артерий.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинске планируют сделать дороги-дублеры для важных транспортных артерий. Этот вопрос обсудили на оперативном совещании в администрации города. Необходимо продлять Костромскую улицу и делать полноценный автомобильный мост через ручей на Слипе, а также строить дублер Переборского тракта.

- Ремонт Волжского моста показал, что со стороны Слипа нужен альтернативный путь, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. – Малейшая авария на мостике и жители окажутся отрезанными от города.

Создание дублера Переборского тракта – масштабный проект, который подразумевает строительство южного и северного путей объезда города.

Также в Рыбинске планируют мостить плиткой дворы и тротуары. По мнению администрации города, это не только эстетично, но и экономически выгодно.