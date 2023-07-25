В Рыбинске планируют сделать дороги-дублеры для важных транспортных артерий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинске планируют сделать дороги-дублеры для важных транспортных артерий. Этот вопрос обсудили на оперативном совещании в администрации города. Необходимо продлять Костромскую улицу и делать полноценный автомобильный мост через ручей на Слипе, а также строить дублер Переборского тракта.

- Ремонт Волжского моста показал, что со стороны Слипа нужен альтернативный путь, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. – Малейшая авария на мостике и жители окажутся отрезанными от города.

Создание дублера Переборского тракта – масштабный проект, который подразумевает строительство южного и северного путей объезда города.

Также в Рыбинске планируют мостить плиткой дворы и тротуары. По мнению администрации города, это не только эстетично, но и экономически выгодно.