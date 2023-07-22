Названа дата открытия детской поликлиники на улице Попова в Ярославле

Детскую поликлинику на улице Попова в Ярославле откроют к 1 сентября. Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, когда детская поликлиника на улице Попова начнет прием пациентов. На днях Минстрой РФ сообщило, что строительство объекта завершено.

- Поликлиника построена давно, но чтобы ввести в эксплуатацию, нужно было, чтобы строители устранили все недостатки, чтобы все оборудование было качественное. Здание должно пройти лицензирование, и только после этого клиника откроется, - сообщил ГТРК "Ярославия" губернатор.

По словам Михаила Евраев, детская поликлиника должна открыться до 1 сентября.

- Получится сделать все в середине августа - сделаем в середине августа, - сказал глава области.

К 1 сентября в Ярославле планируют открыть школу на улице Пашуковской. Подрядчик сократил отставание от графика строительства до одного месяца, поэтому шанс на то, что первоклассники пойдут учиться в новую школу, еще есть. Вопрос о наборе 2-11 классов решается.