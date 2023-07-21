В школу на улице Пашуковской в Ярославле завозят оборудование

На данный момент в образовательном учреждении на 90% готовы два верхних этажа. Фото: Мэрия Ярославля

В школу на улице Пашуковской в Ярославле начали завозить оборудование.

- Работы на стройплощадке существенно ускорились. Если зимой было отставание от графика на два месяца, то сейчас его удалось сократить до месяца. Таким образом, работы должны завершиться к середине августа, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

На данный момент в образовательном учреждении на 90% готовы два верхних этажа. В кабинетах начали монтировать доски, на следующей неделе соберут и установят мебель. После этого подрядчик перейдет на первый и второй этажи. Параллельно с работами в здании идет благоустройство территории.

Надежда на то, что школа откроется к 1 сентября, пока еще есть. Но власти города продумали и запасной вариант развития событий. По нему дети начнут учиться на базе школы №60, а потом переедут.

Сейчас в новую школу набраны только первоклассники. Как сообщили в мэрии, решение об обучении 2-10 классов будет принято только после окончания строительства и ввода здания в эксплуатацию.