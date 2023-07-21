Минстрой отчитался о строительстве детской поликлиники в Ярославле

Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Фото: Правительство Ярославской области

Минстрой РФ отчитался о завершении строительства детской поликлиники на улице Попова в Ярославле. Работы на объекте шли по программе «Стимул».

- В рамках реализации проекта строительства многоквартирных домов во Фрунзенском и Красноперекопском районах Ярославля построили детскую поликлинику ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 2», - говорится в сообщении ведомства. - Всего в Ярославской области завершено строительство четырех социальных объектов с использованием финансирования программы «Стимул». Кроме поликлиники, это два детских сада на 520 мест и школа на 750 мест.

Поликлинику на улице Попова открыли в июне этого года. Она рассчитана на 500 посещений в смену.