Ремонт Суринского путепровода в Ярославле начнется на следующей неделе

Менять асфальт на Суринском путепроводе в Ярославле начнут на следующей неделе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Менять асфальт на Суринском путепроводе в Ярославле начнут на следующей неделе. На объекте будет работать АО "Ярдормост". Также с этим подрядчиком заключили контракты на ремонт Гагаринского переулка и улицы Хуторской.

ООО "Восток Запад транзит" займется ремонтом проезда Ушакова и улицы Титова. ИП Франгулян будет делать улицы Лисицына, Мукомольный переулок и улицу Кудрявцева на участке от улицы Чкалова до улицы Белинского.

Благодаря дополнительному финансированию, выделенному губернатором Ярославской области, в Ярославле отремонтируют 72 объекта общей протяженностью в 56 километров.

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