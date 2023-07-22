Ремонт Суринского путепровода в Ярославле начнется на следующей неделе

Менять асфальт на Суринском путепроводе в Ярославле начнут на следующей неделе.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Менять асфальт на Суринском путепроводе в Ярославле начнут на следующей неделе. На объекте будет работать АО "Ярдормост". Также с этим подрядчиком заключили контракты на ремонт Гагаринского переулка и улицы Хуторской.
ООО "Восток Запад транзит" займется ремонтом проезда Ушакова и улицы Титова. ИП Франгулян будет делать улицы Лисицына, Мукомольный переулок и улицу Кудрявцева на участке от улицы Чкалова до улицы Белинского.
Благодаря дополнительному финансированию, выделенному губернатором Ярославской области, в Ярославле отремонтируют 72 объекта общей протяженностью в 56 километров.
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