На Суринском путепроводе в Ярославле у тягача отвалился прицеп

На Суринском путепроводе в Ярославле произошло нестандартное ДТП. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

На Суринском путепроводе в Ярославле произошло нестандартное ДТП – у фуры отвалился прицеп. По словам очевидцев, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 20 июля, но неисправность до сих пор не устранили. Большегруз так и стоит на дороге.

- У тягача сломалось прицепное устройство (седло). Вчера подъезжал, предложил помощь. Все решили, машину на сервис гнать будут, второй тягач и кран нашли, - пишет Денис П. в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.

По мнению многих ярославцев, причиной поломки большегруза стали ямы на Суринском путепроводе.

- Суринский, горбатый мост или путепровод, совсем уже надоел, когда вы его уже сделаете? Даже прицепы отваливаются! – возмущаются водители.