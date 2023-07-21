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НовостиОбщество21 июля 2023 12:03

В селе Вощажниково Ярославской области построили новую школу

В строительство было вложено более 520 миллионов рублей
Полина Вачнадзе
В селе Вощажниково Борисоглебского района построили новую школу.

В селе Вощажниково Борисоглебского района построили новую школу.

Фото: Правительство Ярославской области

В селе Вощажниково Борисоглебского района построили новую школу. Департамент строительства уже выдал разрешение на ввод здания в эксплуатацию, так что совсем скоро оно примет своих первых учеников.

Школа состоит из четырех блоков, отдельно выделены начальные и старшие классы, спортзал и помещения для занятий искусством. В центральной части на первом этаже расположены столовая, медкабинет, музей и гардеробы, на втором – библиотека, актовый зал и административно-технические помещения. Оборудована уличная спортплощадка. В двухэтажном здании площадью 6,3 тысячи квадратных метров будут учиться 240 школьников в смену.

На строительство Вощажниковской средней школы из областного и федерального бюджета было выделено более 520 миллионов рублей.

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