Экс-глава Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил борисоглебцев с окончанием строительства новой школы

Дмитрий Миронов поздравил борисоглебцев с окончанием строительства школы. Фото: Правительство Ярославской области

Помощник президента РФ и бывший губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отправил жителям Борисоглебского района телеграмму. В ней он поздравил педагогов, родителей и ребят с окончанием строительства новой школы в селе Вощажниково.

- В новом здании школы создана комфортная образовательная среда, которая, уверен, будет вдохновлять мотивировать детей учиться, творить, развивать свои таланты и привнесет удобство в жизнь жителей района, - говорится в тексте телеграммы.

Старая школа в Вощажникове была возведена полтора века назад. Несмотря на то, что учились дети в трех корпусах, места всем не хватало. Многим ребятам приходилось ездить на уроки в Борисоглебскую школу.

С 2010 года жители Борисоглебского района били во все колокола и просили построить в селе новую школу. В 2020 году их обращения наконец-то были услышаны. Дмитрий Миронов показал проект образовательного учреждения на 240 мест премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Он дал добро на строительство, стоимостью в 400 миллионов рублей.

1 сентября школа впервые откроет двери перед учениками. В здании 15 кабинетов: на первом этаже будут располагаться начальные классы, мастерские, спортзал, столовая, медкабинет, музей и гардероб. На втором – старшие классы, библиотека и актовый зал. Построена школа по уникальному проекту, разработанному специально для села Вощажниково.