Названы улицы Ярославля, которые станут пешеходными

Шесть улиц Ярославля станут пешеходными. ФОТО: страница Артема Цымбалова ВКонтакте

Центр Ярославля собираются сделать пешеходной зоной. Закрыть для проезда транспорта планируют шесть улиц. Как сообщает ГТРК «Ярославия» со ссылкой на мэрию города, пешеходными будут улицы Андропова, Нахимсона, Максимова, Кирова, Депутатская и Депутатский переулок.

Также в планах у региональных властей создать территории, закрытые для транспорта, в Данилове, Угличе, Переславле-Залесском, Ростове Великом, Рыбинске, Красном Профинтерне и Вятском. В Данилове две улицы станут пешеходными уже в этом году, еще одна – в следующем.