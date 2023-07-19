В городах Ярославской области будут создавать пешеходные зоны. Этот вопрос губернатор региона обсудил на оперативном совещании с главами городов и районов. Первые в очереди Ярославль и Данилов. Две улицы в Данилове закроют для проезда транспорта уже скоро, третью улицу сделают пешеходной в 2024 году. В Ярославле пешеходными станут шесть центральных улиц, но сначала предстоит проработать схему движения транспорта. - Такую же работу надо провести в Угличе, Переславле, Красном Профинтерне, Вятском. В Ростове проговаривали возможности закрытия улицы вокруг Кремля. После завершения ремонта моста этот вопрос нужно проработать и для Рыбинска, - сказал Михаил Евраев. Создание пешеходных зон станет продолжением работы, которая проводится в регионе по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».