В селе Ярославской области школу строят по уникальному проекту

На строительство школы предусмотрено более 400 миллионов рублей. Фото: Правительство Ярославской области

В Вощажниково Борисоглебского района строят школу по проекту, который разработан специально для этого села. По словам директора департамента строительства Ярославской области Виктора Жучкова, это не просто школа, а целый центр развития детей.

- Кроме учебных кабинетов здесь будут слесарная и столярная мастерские, библиотека, большой спортивный зал, музей, классы скульптуры, рисунка и живописи, хореографии, народного искусства, фортепиано, оркестровый класс, - рассказал Виктор Жучков.

В школе будут учиться 240 ребят с первого по одиннадцатый классы. В действующем образовательном учреждении, которое было основано еще в 1868 году, для всех учащихся села мест не хватает и многим приходится ездить в борисоглебскую школу №2. Но ждать осталось не долго: образовательное учреждение в два этажа в Вощажниково должны достроить до конца следующего года.

Завершается бетонирование стен, колонн и плит перекрытия подвала. В ближайшее время начнется возведение первого этажа. На строительство школы предусмотрено более 400 миллионов рублей.