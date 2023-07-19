В Ярославле собирают гуманитарную помощь для жителей Акимовского района Запорожья

В Ярославле идет сбор гуманитарной помощи для жителей Акимовского района Запорожья.
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле идет сбор гуманитарной помощи для жителей подшефного Ярославской области Акимовского района Запорожья.
- Можно принести книги, тетради, канцелярские принадлежности, настольные интеллектуальные игры, наборы ручного инструмента, - пояснили в пресс-службе мэрии города.
Пункт сбора гуманитарки находится в администрации Кировского и Ленинского районов. Он работает с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30.
Бывший глава районов Ярославля Александр Трудоношин стал официальным представителем Ярославской области в Акимовском районе.