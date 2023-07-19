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НовостиОбщество19 июля 2023 6:18

В Ярославле собирают гуманитарную помощь для жителей Акимовского района Запорожья

Ярославский регион взял район в Запорожской области под свое шефство
Полина Вачнадзе
В Ярославле идет сбор гуманитарной помощи для жителей Акимовского района Запорожья.

В Ярославле идет сбор гуманитарной помощи для жителей Акимовского района Запорожья.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле идет сбор гуманитарной помощи для жителей подшефного Ярославской области Акимовского района Запорожья.

- Можно принести книги, тетради, канцелярские принадлежности, настольные интеллектуальные игры, наборы ручного инструмента, - пояснили в пресс-службе мэрии города.

Пункт сбора гуманитарки находится в администрации Кировского и Ленинского районов. Он работает с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30.

Бывший глава районов Ярославля Александр Трудоношин стал официальным представителем Ярославской области в Акимовском районе.