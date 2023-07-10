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НовостиОбщество10 июля 2023 11:20

Экс-глава Кировского и Ленинского районов Ярославля начал работу в Запорожье

Александр Трудоношин стал официальным представителем Ярославской области в Акимовском районе
Полина Вачнадзе
Александр Трудоношин стал официальным представителем Ярославской области в Акимовском районе Запорожья. ФОТО: страница Александра Трудоношина ВКонтакте

Александр Трудоношин стал официальным представителем Ярославской области в Акимовском районе Запорожья. ФОТО: страница Александра Трудоношина ВКонтакте

Бывший глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин теперь является официальным представителем Ярославской области в Акимовском районе Запорожья. Акимовский район наш регион взял под свое шефство в мае этого года.

Какие именно функции Александр Трудоношин выполняет в Запорожье, не уточняется. Но в выходные на своей странице ВКонтакте бывший глава районов опубликовал информацию о празднике, который прошел в Акимовке.

- Несмотря на сложную ситуацию в подшефном районе Ярославской области, провели праздник День семьи, любви и верности для детей и родителей! Дети такие же, как и везде, ждут и радуются подаркам… Если есть желание и возможность помочь, будем рады, - написал Александр Трудоношин.

С поста главы центральных районов Ярославля Александр Трудоношин ушел в конце июня.