Ярославский регион взял шефство над одним из районов Запорожской области

Ярославский регион взял шефство над Акимовским районом Запорожской области. Фото: Правительство Ярославской области

Ярославский регион взял шефство над Акимовским районом Запорожской области. В ближайшее время будет заключено соглашение о сотрудничестве и утвержден план работ на 2023-2025 годы.

– Рабочая группа правительства области уже посетила Акимовский район. Наши специалисты по ЖКХ, сельскому хозяйству и строительству на месте встретились с администрацией района, обсудили проблемные вопросы и определили первоочередные задачи. Будем помогать развивать территорию, – сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В первую очередь ярославские специалисты оценят состояние объектов водоснабжения, котельных, коммунальной техники. Намечается сотрудничество и в сферах культуры, образования и спорта.