В ярославском техуниверситете откроется Центр трансфера технологий

В Десятилетие науки и технологий ярославским ученым будут предоставляться новые возможности для развития и работы.

В Ярославском государственном техническом университете откроется Центр трансфера технологий. Студенты смогут получать специальности, связанные с машиностроением, энергоэффективностью, химией материалов и покрытий, а также передовыми производственными и информационными технологиями. В рамках ЦТТ создадут четыре новые лаборатории, которые будут работать по принципу мастерских.

- Коллективу университета удалось совершить серьезный прорыв, благодаря этому исследователи смогут активно участвовать в инновационном развитии России, сказала ректор ЯГТУ Елена Степанова.

В течение пяти лет Центр трансфера технологий будет получать средства гранта Минобрнауки России.

В Десятилетие науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным, ярославским ученым будут предоставляться новые возможности для развития и работы. Например, они могут принять участие в Национальной премии в области будущих технологий "Вызов". Она стартовала 14 июля на Форуме будущих технологий "Вычисление и связь. Квантовый мир" в Москве.

- Премия призвана отметить фундаментальные прорывы, идеи и изобретения, меняющие ландшафт современной науки и жизнь каждого человека. Она станет ежегодной и будет вручаться российским ученым, инженерам, изобретателям по следующим дисциплинам: физика, науки о жизни, науки о материалах, математика и компьютерные науки, - сообщили организаторы.

Премия составляет 10 миллионов рублей. Ее получит каждый победитель в номинациях "Перспектива", "Ученый года", "Инженерное решение" и "Прорыв". При этом подать заявку можно и по работам, созданным за последние 10 лет. Важно, чтобы они обладали потенциалом для улучшения жизни людей и могли быть внедрены в ближайшие 3-10 лет.

Прием заявок начался 14 июля, завершится 14 сентября. Церемония награждения лауреатов пройдет в ЦВЗ "Манеж" 19 декабря. Подробную информацию можно узнать на сайте премиявызов.рф.