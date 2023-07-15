Ученые из Ярославской области приняли участие в форуме "Вычисление и связь. Квантовый мир"

Ученые из Ярославской области приняли участие в Форуме будущих технологий "Вычисление и связь. Квантовый мир".

Ученые из Ярославской области, которые занимаются развитием квантовых технологий и другими актуальными технологическими направлениями, приняли участие в Форуме будущих технологий "Вычисление и связь. Квантовый мир".

В этом году он прошел под девизом "Опережая время". Площадку посетили более 1400 человек, в том числе 750 специалистов российских и зарубежных учебных и научно-исследовательских учреждений.

- Его главная задача - стимулировать совместную работу государства, науки и бизнеса по развитию и внедрению технологий, позволяющих стране соответствовать глобальным трендам и претендовать на мировое технологическое лидерство, - говорят организаторы.

В пленарной сессии Форума принял участие президент России Владимир Путин. Он предложил ученым в течение года разработать новый национальный проект по формированию экономики данных. При этом проект должен не просто содержать разработки, а представлять из себя полную технологическую и производственную цепочку.

- Речь, по сути, идет о системообразующей инфраструктуре для нашего дальнейшего развития, для будущего нашей экономики в целом. И очевидно, что зависимость в этой сфере означает серьезные угрозы для национальной безопасности, ослабление, а то и утрату суверенитета страны, - подчеркнул глава государства.

Ряд госкорпораций уже представил свои исследования. Например "Альянс в сфере искусственного интеллекта", в который входят ведущие компании России, запускает новое направление работы по применению квантовых технологий в сфере искусственного интеллекта.

Специалисты считают, что квантовые вычисления начнут широко использоваться уже с 2025 года. По этой причине сейчас все ведущие страны активно вкладывают средства в развитие квантовых технологий ради обеспечения национальной безопасности и перехода к новым моделям экономики. Поэтому России сегодня крайне важно увеличивать внутренние компетенции и запускать пилотные проекты внедрения квантовых решений.

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