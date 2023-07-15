В Рыбинске 5 августа пройдет карнавал

В Рыбинске в День города, пройдет карнавал классической и фольклорной музыки, русских игр и аттракционов, народных обычаев и традиций. Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинске 5 августа, в День города, пройдет карнавал классической и фольклорной музыки, русских игр и аттракционов, народных обычаев и традиций. Праздник русского языка и культурных традиций 19 века для рыбинцев и гостей организует уполномоченный по вопросам культуры города Дмитрий Кузнецов.

- Не ждите привычного шумного карнавала с головокружительными развлечениями и улицами, переполненными едой. Ждите радостный, уютный, камерный, семейный праздник, где каждое событие будет наполнено своим особым смыслом. Из которого всякий - и мал и велик, унесет для себя что-то полезное и запоминающееся. То, что поможет стать на одну ступеньку культурнее, добрее и жизнерадостнее. И, конечно, никто не останется голодным, - написал музыкант и художник Митя Кузнецов на своей странице ВКонтакте.

Главная часть праздника пройдет на Красной площади. Здесь выставят старинные деревянные аттракционы, станцуют дореволюционные танцы, пройдет концерт этнической музыки, в духе представлений 19 века выступят мимы, клоуны и жонглеры.

Улица Крестовая на время станет камерным залом под открытым небом, где установят старинные рояли и сыграют на них классику, написанную русскими композиторами.

На улице Стоялой пройдет гала-концерт фестиваля «Джаз на родном языке», а вечером у причала на Волжской набережной всех ждет гала-концерт «У Парадной лестницы Рыбинска».