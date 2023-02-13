В Рыбинске назначили уполномоченного по вопросам культуры

Курировать вопросы культуры в Рыбинске будет Митя Кузнецов. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске появился уполномоченный по вопросам культуры. Курировать работу творческих объединений, союзов и культурных учреждений будет Митя Кузнецов – фолк-музыкант, художник, продюсер, автор многих исторических проектов и акций.

Нового уполномоченного на аппаратном совещании в администрации представил глава города Дмитрий Рудаков.

- Митя хорошо известен Рыбинску. С ним в 2018 году мы запустили проект старинных вывесок, которым сегодня город может гордиться, - сказал градоначальник.