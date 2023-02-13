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НовостиЗвезды13 февраля 2023 7:31

В Рыбинске назначили уполномоченного по вопросам культуры

Им стал музыкант и художник Дмитрий Кузнецов
Полина Вачнадзе
Курировать вопросы культуры в Рыбинске будет Митя Кузнецов. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Курировать вопросы культуры в Рыбинске будет Митя Кузнецов. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске появился уполномоченный по вопросам культуры. Курировать работу творческих объединений, союзов и культурных учреждений будет Митя Кузнецов – фолк-музыкант, художник, продюсер, автор многих исторических проектов и акций.

Нового уполномоченного на аппаратном совещании в администрации представил глава города Дмитрий Рудаков.

- Митя хорошо известен Рыбинску. С ним в 2018 году мы запустили проект старинных вывесок, которым сегодня город может гордиться, - сказал градоначальник.