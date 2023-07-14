В Ярославле объявили аукционы на ремонт дорог

В Ярославле объявлены аукционы на ремонт дорог муниципального значения. Торги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле объявлены аукционы на ремонт дорог муниципального значения. Торги пройдут по трем лотам на общую сумму в 154,8 миллиона рублей.

В первый лот вошли улица Хуторская, Гагаринский переулок и путепровод у станции «Молот». Во втором лоте – улица Титова и проезд Ушакова. По третьему контракту подрядчик должен будет отремонтировать Мукомольный переулок, улицы Лисицына и Кудрявцева.

Работы на дорогах Ярославля должны начаться в ближайшее время.

Мэр Ярославля назвал дороги, которые отремонтируют в первую очередь. В списке - 73 дороги.