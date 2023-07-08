Мэр Ярославля назвал дороги, которые отремонтируют в первую очередь

В Ярославле отремонтируют 73 дороги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Ярославля Артем Молчанов назвал дороги в городе, которые отремонтируют в первую очередь. В списке 73 участка, каждый из них во время опроса набрал более 200 голосов.

- Более 14 тысяч горожан поучаствовали в голосовании, которое организовали члены координационных советов. В июне они провели уличный опрос населения, предложили определить участки дорог, которые необходимо сделать в первую очередь. Также учитывались обращения жителей в соцсетях, - сказал градоначальник.

В лидерах - дублер Ленинградского проспекта, проезд Матросова и улица Судостроителей. За каждую из этих дорог проголосовало белее двух тысяч ярославцев.

Дороги, названные мэром города, будут приведены в порядок в 2023 и 2024 годах.

Дзержинский район:

- Ленинградский проспект дублер от улицы Панина до проспекта Дзержинского нечетная сторона и от улицы Панина до улица Бабича четная сторона;

- улица Урицкого, 2-й участок (дублер) вдоль ТЦ "Космос" дома №65, 67, 68 от Ленинградского проспекта до улицы Колесовой;

- проспект Дзержинского от улицы Блюхера до Тутаевского шоссе;

- проспект Дзержинского от Ленинградского проспекта до Тутаевского шоссе, 1 этап (до улицы Блюхера);

- путепровод через железнодорожные пути у станции Молот;

- улица А.Невского;

- улица 2-й Норский переулок от улицы 1905 года до улицы Балашоа;

- улица 1-я Кольцова.

Фрунзенский и Красноперекопские районы:

- проезд Матросова;

- улица Судостроителей;

- улица Институтская от Московского проспекта до дома №24а по улице Гоголя;

- улица Академика Колмогорова от проспекта Фрунзе до дома №11 о улице Колмогорова;

- улица Светлая;

- проезд Ушакова;

- улица Писемского от Московского проспекта до улицы Ньютона;

- улица Титова;

- проезд от Силикатного шоссе до пожарной части №3№

- улица 2-я Транспортная от Костромского шоссе до в районе дома №66 по улице 2-я Транспортная;

- съезд с проспекта Фрунзе к волейбольному центру;

- улица Ньютона от улицы Слепнева до переулка Герцена;

- улица М.Пролетарская от Московского проспекта до района Толбухинского моста;

- улица Лескова от проспекта Фрунзе до дома №21 по улице Лескова;

- Силикатное шоссе от Московского проспекта до дома №5 по Силикатному шоссе;

- улица Ползунова и проезд;

- улица Ямская;

- улица Журавлева от улицы 1-я Приволжская до улицы Гоголя;

- улица Посохова от Большая Павловская до улицы Карабулина;

- 13-я линия поселка Починки от улицы Бахвалова до улицы 3-я линия поселка Починки (в районе дома №12 по улице 13-я линия);

- 16-я линия поселека Творогово от улицы 2-я линия поселка Творогово до границ города (в районе улицы Рылеева);

- 2-й Толчковый переулок от улицы М.Пролетарская до улицы Большая Федоровская;

- улица 2-я Мельничная от улицы Туговская до улицы Златоустинская;

- улица Б.Федоровская от М.Московского переулка до улицы Б.Федоровская;

- улица 2-я Портовая от Тормозного шоссе до дома №1 по улице 2-я Портовая;

- улица 2-я линия поселка Творогово от руч.Твороговский до улицы 16-я линия поселка Творогово;

- улица 1-я линия поселка Починки от улицы Бахвалова до улицы 18-я линия поселка Творогово (в районе улицы 10-я линия поселка Творогово);

- улица 3-я линия поселка Починки от улицы 13-я линия поселк аПочинки до руч.Твороговский;

- улица Рылеева от дома №125 до улицы Центральная;

- улица 18-я линия поселка Творогово от улицы 10-я линия поселка Творогово до улицы 16-я линия.

Заволжский район:

- улица Папанина от улицы Красноборская до проспекта Машиностроителей;

- улица Красноборская от улицы С.Орджоникидзе до улицы Папанина;

- улица Саукова;

- улица Шандорная от Машиностроителей до улицы Маяковского;

- проспект Машиностроителей от улицы Папанина до улицы Шандорная, 2 этап (от улицы Сахарова до улицы Шандорная);

- улица Сосновая от улицы Красноборская до проспекта Машиностроителей;

- улица Хуторская;

- улица Здоровья;

- проезд от улицы Маяковского до областного геронтологического центра, дом №63 по улице Маяковского;

- дорога от улицы Союзная в районе дома №96 до улицы Тверицкая набережная в районе дома №67;

- улица Цветочная от улицы Урочская до дома №11а по улице Цветочная;

- улицы Голубятная от дома №19 по улице Голубятная ддо улицы Лесозаводской;

- Гагаринский переулок;

- проезд Связистов от улицы Цветочная до дома №5, 5а по проезду Связистов.

Кировский и Ленинский районы:

- проспект Октября от Красной площади до Ленинградского проспекта,2, 2 этап (от путепровода до улицы Полушкина роща);

- Волжская набережная от путепровода через Волжский спуск до Которосльной набережной;

- улица Советская от улицы Республиканская до улицы Республиканский проезд;

- улица Лермонтова от улицы Жукова до улицы Чехова;

- улица 1-я Жилая;

- улица 3-я Жилая;

- улица Войнова от улицы Загородный сад до улицы Менжинского;

- улица Свободы от площади Волкова до площади Ярославль Главный;

- улица Зои Космодемьянской (2 участка);

- улица Менжинского от улицы Войнова до улицы Харитонова;

- улица Лисицына;

- Красная площадь;

- Которосльная набережная от Волжской набережной до улицы Подзеленье;

- улица Кудрявцева от улицы Чкалова до улицы Белинского;

- улица Подзеленье от улицы Которосльная набережная до моста через протоку реки Которосль, до набережной протоки реки Которосль на Стрелке;

- Мукомольный переулок;

- улица Почтовая от дома №12/2 до улицы Подзеленье;

- улицы Флотская от улицы Терешковой до проспекта Октября;

- улица Ушинского (с тротуаром);

- улица Флотский спуск от улицы Терешковой до Волжской набережной, 3 участка.