Мэр Ярославля назвал дороги, которые отремонтируют в первую очередь

В Ярославле отремонтируют 73 дороги.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэр Ярославля Артем Молчанов назвал дороги в городе, которые отремонтируют в первую очередь. В списке 73 участка, каждый из них во время опроса набрал более 200 голосов.
- Более 14 тысяч горожан поучаствовали в голосовании, которое организовали члены координационных советов. В июне они провели уличный опрос населения, предложили определить участки дорог, которые необходимо сделать в первую очередь. Также учитывались обращения жителей в соцсетях, - сказал градоначальник.
В лидерах - дублер Ленинградского проспекта, проезд Матросова и улица Судостроителей. За каждую из этих дорог проголосовало белее двух тысяч ярославцев.
Дороги, названные мэром города, будут приведены в порядок в 2023 и 2024 годах.
Дзержинский район:
- Ленинградский проспект дублер от улицы Панина до проспекта Дзержинского нечетная сторона и от улицы Панина до улица Бабича четная сторона;
- улица Урицкого, 2-й участок (дублер) вдоль ТЦ "Космос" дома №65, 67, 68 от Ленинградского проспекта до улицы Колесовой;
- проспект Дзержинского от улицы Блюхера до Тутаевского шоссе;
- проспект Дзержинского от Ленинградского проспекта до Тутаевского шоссе, 1 этап (до улицы Блюхера);
- путепровод через железнодорожные пути у станции Молот;
- улица А.Невского;
- улица 2-й Норский переулок от улицы 1905 года до улицы Балашоа;
- улица 1-я Кольцова.
Фрунзенский и Красноперекопские районы:
- проезд Матросова;
- улица Судостроителей;
- улица Институтская от Московского проспекта до дома №24а по улице Гоголя;
- улица Академика Колмогорова от проспекта Фрунзе до дома №11 о улице Колмогорова;
- улица Светлая;
- проезд Ушакова;
- улица Писемского от Московского проспекта до улицы Ньютона;
- улица Титова;
- проезд от Силикатного шоссе до пожарной части №3№
- улица 2-я Транспортная от Костромского шоссе до в районе дома №66 по улице 2-я Транспортная;
- съезд с проспекта Фрунзе к волейбольному центру;
- улица Ньютона от улицы Слепнева до переулка Герцена;
- улица М.Пролетарская от Московского проспекта до района Толбухинского моста;
- улица Лескова от проспекта Фрунзе до дома №21 по улице Лескова;
- Силикатное шоссе от Московского проспекта до дома №5 по Силикатному шоссе;
- улица Ползунова и проезд;
- улица Ямская;
- улица Журавлева от улицы 1-я Приволжская до улицы Гоголя;
- улица Посохова от Большая Павловская до улицы Карабулина;
- 13-я линия поселка Починки от улицы Бахвалова до улицы 3-я линия поселка Починки (в районе дома №12 по улице 13-я линия);
- 16-я линия поселека Творогово от улицы 2-я линия поселка Творогово до границ города (в районе улицы Рылеева);
- 2-й Толчковый переулок от улицы М.Пролетарская до улицы Большая Федоровская;
- улица 2-я Мельничная от улицы Туговская до улицы Златоустинская;
- улица Б.Федоровская от М.Московского переулка до улицы Б.Федоровская;
- улица 2-я Портовая от Тормозного шоссе до дома №1 по улице 2-я Портовая;
- улица 2-я линия поселка Творогово от руч.Твороговский до улицы 16-я линия поселка Творогово;
- улица 1-я линия поселка Починки от улицы Бахвалова до улицы 18-я линия поселка Творогово (в районе улицы 10-я линия поселка Творогово);
- улица 3-я линия поселка Починки от улицы 13-я линия поселк аПочинки до руч.Твороговский;
- улица Рылеева от дома №125 до улицы Центральная;
- улица 18-я линия поселка Творогово от улицы 10-я линия поселка Творогово до улицы 16-я линия.
Заволжский район:
- улица Папанина от улицы Красноборская до проспекта Машиностроителей;
- улица Красноборская от улицы С.Орджоникидзе до улицы Папанина;
- улица Саукова;
- улица Шандорная от Машиностроителей до улицы Маяковского;
- проспект Машиностроителей от улицы Папанина до улицы Шандорная, 2 этап (от улицы Сахарова до улицы Шандорная);
- улица Сосновая от улицы Красноборская до проспекта Машиностроителей;
- улица Хуторская;
- улица Здоровья;
- проезд от улицы Маяковского до областного геронтологического центра, дом №63 по улице Маяковского;
- дорога от улицы Союзная в районе дома №96 до улицы Тверицкая набережная в районе дома №67;
- улица Цветочная от улицы Урочская до дома №11а по улице Цветочная;
- улицы Голубятная от дома №19 по улице Голубятная ддо улицы Лесозаводской;
- Гагаринский переулок;
- проезд Связистов от улицы Цветочная до дома №5, 5а по проезду Связистов.
Кировский и Ленинский районы:
- проспект Октября от Красной площади до Ленинградского проспекта,2, 2 этап (от путепровода до улицы Полушкина роща);
- Волжская набережная от путепровода через Волжский спуск до Которосльной набережной;
- улица Советская от улицы Республиканская до улицы Республиканский проезд;
- улица Лермонтова от улицы Жукова до улицы Чехова;
- улица 1-я Жилая;
- улица 3-я Жилая;
- улица Войнова от улицы Загородный сад до улицы Менжинского;
- улица Свободы от площади Волкова до площади Ярославль Главный;
- улица Зои Космодемьянской (2 участка);
- улица Менжинского от улицы Войнова до улицы Харитонова;
- улица Лисицына;
- Красная площадь;
- Которосльная набережная от Волжской набережной до улицы Подзеленье;
- улица Кудрявцева от улицы Чкалова до улицы Белинского;
- улица Подзеленье от улицы Которосльная набережная до моста через протоку реки Которосль, до набережной протоки реки Которосль на Стрелке;
- Мукомольный переулок;
- улица Почтовая от дома №12/2 до улицы Подзеленье;
- улицы Флотская от улицы Терешковой до проспекта Октября;
- улица Ушинского (с тротуаром);
- улица Флотский спуск от улицы Терешковой до Волжской набережной, 3 участка.