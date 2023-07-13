Фестиваль ретро-автомобилей в Ярославской области пройдет в закрытом режиме

Фестиваль «Мышкинский СамоходЪ» пройдет в закрытом формате. Фото: Михаил ФРОЛОВ

22-ой губернаторский фестиваль ретро-автомобилей «Мышкинский СамоходЪ» в этом году пройдет с 4 по 6 августа. Но попасть на него смогут только члены экипажей и службы технической поддержки машин. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщили организатор Любовь Гречухина.

- По решению главы Мышкинского муниципального района, фестиваль пройдет в закрытом формате. К участию приглашаются только ретроводы. Официальной части фестиваля на площади не будет. Вход возможен только пор браслетам и только экипажам ретроводов (3-4 человека) и техподдержке клубов, - уточнила Любовь Гречухина.

Организатор уточнила, что экипажи будут выезжать за пределы кемпинга, поэтому мышкинцы смогут увидеть ретро-машины на улицах города.

В июне стало известно, что музыкальный фестиваль «Доброфест», который должен был проходить под Ярославлем с 29 июня по 2 июля, отменили из-за «текущей обстановки».