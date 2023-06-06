В Ярославской области отменили музыкальный фестиваль «Доброфест»

Музыкальный фестиваль "Доброфест" отменили. ФОТО: группа "Dobrofest 2023 — Ярославль, Левцово" ВКонтакте

Музыкальный фестиваль «Доброфест», который должен был проходить под Ярославлем с 29 июня по 2 июля, отменили. Официальное обращение к зрителям опубликовали на сайте мероприятия сегодня, 6 июня. Организаторы объяснили, по какой причине им пришлось отказаться от проведения фестиваля за три недели до его начала.

- Вопрос безопасности при проведении крупного культурно-массового мероприятия несовместим с текущей обстановкой. Последние несколько недель мы очень старались найти решение, но ответственность за наших Добропиплов превыше всего, - говорится в заявлении.

Организаторы надеются, что в следующем году им удастся провести фестиваль:

- По крайней мере, предварительная договоренность на первый уикенд июля уже достигнута.

«Доброфест» проводится на аэродроме «Левцово» Ярославской области с 2010 года. В 2020 и 2021 году музыкальный фестиваль отменяли из-за пандемии по коронавируса и запрета проводить массовые мероприятия.