В Ярославле глава Кировского и Ленинского районов уходит со своего поста. ФОТО: страница Александра Трудоношина ВКонтакте

В Ярославле глава Кировского и Ленинского районов уходит со своего поста. Об этом Александр Трудоношин сообщил у себя в соцсетях. Сегодня, 23 июня, его последний рабочий день в этой руководящей должности.

- Ухожу, но в сердце оставлю память обо всех вас. И о проверенных друзьях, и о тех, с кем возникали разногласия. И те, и другие, сделали меня лучше. Спасибо за результаты, которых мы достигли совместно, за помощь и поддержку, которые помогли мне вырасти и как профессионалу, и как человеку, - написал Александр Трудоношин на своей странице ВКонтакте.

Глава Кировского и Ленинского районов также поблагодарил команду, с которой работал пять лет, за плодотворный труд и стремление к общей цели.