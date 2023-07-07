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НовостиПроисшествия7 июля 2023 13:02

По Ярославской области 7 июля прошел ураган

Трасса у Туношны завалена деревьями
Полина Вачнадзе
Ураган повалил деревья в Туношне. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Ураган повалил деревья в Туношне. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Днем 7 июля по Ярославской области прошел ураган. Стихия бушевала в Ярославском и Некрасовском районах.

Сильнейший ветер повалил немало деревьев, некоторые из них вырвал с корнями. В соцсетях ярославцы публикуют фото, сделанные рядом с Туношной. Дорога завалена деревьями, ветками, листьями.

- По трассе в сторону города пробка, - пишут очевидцы.

МЧС опубликовало неутешительный прогноз на 7 и 8 июля. Грозы и сильный ветер не прекратятся до вечера субботы.