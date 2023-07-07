МЧС предупредило ярославцев о грозе и ливне

В Ярославле ожидается гроза и сильный ветер. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославле и Ярославской области сегодня, 7 июля, ухудшится погода.

- С 18:00 7 июля до 18:00 8 июля по региону и Ярославлю ожидаются кратковременные дожди, местами гроза с ливнем, при грозе усиление западного, северо-западного ветра порывами 15-18 метров в секунду, - предупредили в областном МЧС.

Непогода уже показала себя сегодня. В Туношне Ярославского района ураган повалил множество деревьев, некоторые упали на проезжую часть, из-за чего движение по дороге сейчас замедленно.