Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июля 2023 12:50

МЧС предупредило ярославцев о грозе и ливне

Ветер усилится до 18 метров в секунду
Полина Вачнадзе
В Ярославле ожидается гроза и сильный ветер.

В Ярославле ожидается гроза и сильный ветер.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославле и Ярославской области сегодня, 7 июля, ухудшится погода.

- С 18:00 7 июля до 18:00 8 июля по региону и Ярославлю ожидаются кратковременные дожди, местами гроза с ливнем, при грозе усиление западного, северо-западного ветра порывами 15-18 метров в секунду, - предупредили в областном МЧС.

Непогода уже показала себя сегодня. В Туношне Ярославского района ураган повалил множество деревьев, некоторые упали на проезжую часть, из-за чего движение по дороге сейчас замедленно.