Водитель ярославского автобуса вместо Резинотехники повез пассажиров в Тутаев

Водитель городского автобуса чуть не увез пассажиров за пределы Ярославля. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле вновь отличился водитель автобуса. Об инциденте рассказали пассажиры автобуса №93г, который ходит от вокзала Ярославль Главный в Очапки и обратно. Правда, сегодня, 1 июля, водитель решил самовольно изменить схему движения.

- Автобус 93г вместо того, чтобы свернуть на Резинотехнику, поехал на Тутаев, а после в Кузнечиху, - сообщили в группе "Жесть Ярославль" ВКонтакте.

Когда пассажиры поняли, что существенно отклонились от маршрута, то сообщили об этом водителю. И он, нарушая правила дорожного движения, начал двигаться по трассе задним ходом.

- Хотел добраться до Брагино, к примеру, а уехать можешь вообще в другой город. Ну, нафиг такие путешествия, - пишет Андрей С.

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