В Ярославле желтый автобус без водителя врезался в остановку

Водитель попытался вручную остановить "сбежавший" автобус, но, конечно, безрезультатно. Скриншот с видео, группа "Свободный Ярославль 2:0" ВКонтакте

В Ярославле новый автобус вновь попал в ДТП. К счастью, обошлось без пострадавших, если не считать нервное потрясение водителя.

В группе "Свободный Ярославль 2:0" выложили видео, снятое на остановке у ТЦ "Вернисаж". По всей видимости, водитель вышел из кабины, не поставив автобус на ручной тормоз, и машина поехала. Мужчина пытался руками остановить транспорт, но, естественно, у него ничего не получилось. В итоге автобус врезался в остановку.

- Пора писать на автобусах реальный лозунг: "непредсказуемость, опасность, дискомфорт", - считает подписчица группы Татьяна Л.

- Обращаюсь к руководству города. Может все-таки возьмем на работу водителей? - пишет Наталья П.

- И смешно, и грустно одновременно. Ярославль теперь какая-то аномальная зона, - комментирует видео Асия Ш.

Ярославцы возмущены поведением водителя автобуса №57. Прервав поездку, мужчина вышел из кабины на улицу, чтобы покурить и узнать, куда ему ехать дальше.