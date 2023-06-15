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НовостиОбщество15 июня 2023 10:21

В Ярославле 17 июня перекроют центр города

Из-за празднования юбилея полета в космос Валентины Терешковой
Анастасия ГОЛУБЕВА
Схема ограничений

Схема ограничений

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 17 июня из-за празднования юбилея полета в космос Валентины Терешковой перекроют центр города.

В субботу с 5:30 до 23:30 ограничения будут действовать на участках автомобильных дорог улиц: Которосльная набережная, Волжская набережная, Первомайская, Нахимсона, Андропова, Кирова, Максимова, Революционная, Почтовая, площадь Челюскинцев, Первомайский переулок, Депутатская, Трефолева, Советская, Советская площадь, Красный съезд, Кедрова, Волкова, Народный переулок, Советский переулок и Волжский спуск.

Схема ограничений

Схема ограничений

Фото: Мэрия Ярославля

- В центральной части города с 8 часов 16 июня до 23.30 часов 17 июня вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, - сообщили в мэрии Ярославля.