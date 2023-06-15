Флешмобы, авиашоу и салют: Ярославль отпразднует 60-летие полета Валентины Терешковой в космос

Торжества завершатся праздничным салютом Фото: Иван МАКЕЕВ

17 и 18 июня в Ярославле пройдут торжества в честь 60-летия полета в космос Валентины Терешковой. Часть мероприятий будет организована в поселке Никульское Тутаевского района.

Начнется программа на ярославской Стрелке. С 14.00 до 15.30 творческая молодежь города проведет там флешмоб. В небе тем временем развернется авиашоу. В нем примут участие летчики высшего пилотажа из Москвы, спортсмены центра парашютной подготовки ВДВ и ДОСААФ.

С 16.00 у Арсенальной башни состоится концерт. Там же можно будет посетить мастер-классы, поучаствовать в играх, конкурсах и викторинах. Рядом с музеем истории Ярославля тоже пройдут выступления, а также интерактивная программа и танцевальный флешмоб.

У Советского переулка для ярославцев будет подготовлено театральное представление и игровая лаборатория. А в Народном переулке – концертно-развлекательная программа, игровая зона для детей и взрослых и творческая мастерская. В сквере между Волжской набережной и Революционной посетителей ждет концерт, семейный праздник и астрономический квиз.

Перед завершением первого дня в 18:00 в музее-заповеднике выступят артисты Ярославской филармонии, среди которых ансамбль Михаила Бушуева и выдающиеся солисты.

А уже в 23:00 над городом прогремит салют.

18 июня все празднества состоятся в поселке Никульское, где родилась ярославская «Чайка». С 12.00 до 17.00 в музее «Космос» организуют своеобразный пикник. Для гостей откроют игровые площадки, творческую мастерскую, «Менделеев-шоу» и другие зоны активности. А на «Самоварной поляне» можно будет растопить настоящий самовар и потом попить чаю с угощениями. Там же для любителей рукоделия установят ремесленную палатку, где каждый сможет попробовать себя в роли гончара, кожевника или игрушечного мастера. Интерактивная программа пройдет в сопровождении концерта.

Для удобства посетителей на эти два дня изменится расписание общественного транспорта. 17 июня в городе автобусы будут ходить чаще, а 18 числа пустят несколько дополнительных рейсов до Тутаева. Обо всех изменениях можно узнать на сайте Яргортранса.