МЧС предупредило ярославцев о грозе и сильном ветре 9 июня

В Ярославской области завтра, 9 июня, вновь ожидается непогода. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ярославской области завтра, 9 июня, вновь ожидается непогода. Региональное Управление МЧС предупредило о грозе и сильном ветре.

- Днем 9 июня по Ярославской области и Ярославлю кратковременные дожди, местами гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15-17 метров в секунду, - сообщили спасатели.

Не исключено, что повторится картина 7 июня, когда сильнейший ветер с корнем вырывал старые деревья. Падая, они обрывали провода, поэтому многие жители региона на продолжительное время остались без электричества. Одно из деревьев чуть не придавило подростков: мальчишки, гуляющие во дворе на улице Пирогова, убежали за несколько секунд до падения.

По данным Центра «Фобос», причиной гроз стал небольшой волновой циклон из Скандинавии. Вслед за ним из Европы идет следующий.